انطلاق أشغال بناء مستشفى الملك سلمان بالقيروان قبل موفى السداسي الأول لسنة 2024

من المنتظر أن تنطلق أشغال بناء مستشفى الملك سلمان بن عبد العزيز الجامعي بالقيروان قبل موفى السداسي الأول من سنة 2024، بعد تجاوز الاشكاليات والصعوبات، ذلك ما تم التأكيد عليه خلال الإجتماع الرابع للّجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العموميّة، الذّي جرى بإشراف رئيس الحكومة، أحمد الحشّاني، الإثنين.



وأشار بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة أن نسبة تقدم إنجاز أشغال الطرقات والتهيئة الخارجية للمستشفى قدّرت بنسبة 20 بالمائة.





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كما تولت اللجنة العليا، التي شارك في اجتماعها مختلف الوزراء االمعنيين، دراسة الاشكاليات والحلول المتعلقة ببناء وتجهيز عدد من المستشفيات بكل من تالة والدهماني وغار الدماء وجلمة ومكثر وحفوز والجم والسبيبة وسيدي بوزيد، واعادة تهيئة وتطوير الخدمات الاستشفائية لبعض الأقسام المختصة بمستشفيات الرقاب والمكناسي، وولايات تونس وصفاقس وبنزرت وبن عروس ومدنين.



كما نظرت في مشروع تبرورة بالسواحل الشمالية لمدينة صفاقس، ومختلف الاشكاليات العقارية والبيئية والصناعية والمرتبطة بالتمويل، التّي تعترض تنفيذ المشروع.



وأكد رئيس الحكومة في هذا السياق على ضرورة تضافر جهود كل الأطراف المتدخلة من أجل الاسراع لايجاد الحلول الكفيلة بتجاوز هذه الاشكاليات، وفق روزنامة واضحة المعالم لانطلاق المشروع. علما أنه تمت برمجة المشروع منذ عقود وتعود آخر جلسة في الغرض الى سنة 2016.



ونوّه في افتتاحه لاشغال اللجنة العليا بالتقدم الحاصل في حلحلة بعض الصعوبات المسجلة سابقا، مؤكدا على ضرورة احكام التنسيق بين المصالح المتدخلة في الوزارات المعنية، والمنشآت والمؤسسات العمومية والجهات المانحة على وجه الخصوص، لتوضيح الرؤية الجديدة للدولة، والارادة في استكمال كل المشاريع المبرمجة، الى جانب اعطاء صبغة عملية لتوجهاتها.