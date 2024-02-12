بن عروس: جلسة عمل بمقر الولاية لمتابعة الاستعدادات لشهر رمضان

مثلت متابعة الاستعدادات الجارية لشهر رمضان واتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات لضمان استدامة التمويل الغذائي وتجنب المضاربة والغش والاحتكار محور جلسة عمل بمقر ولاية بن عروس اليوم الاثنين بإشراف والي الجهة عز الدين الشلبي .



وتم التأكيد خلال هذه الجلسة على ضرورة اعتماد برنامج رقابي يستجيب لانتظارات المستهلكين بالجهة والتركيز على مراقبة المنتوجات الفلاحية ومنتوجات الصيد البحري وبقية المواد الحساسة وخاصة منها التي تشهد ضغوطات في التزويد منذ الأسبوع الأول من شهر رمضان .

وأوصى عزد الدين الشلبي ,في هذا السياق, بضرورة توفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية لدعم عمليات المراقبة التي يجب ان تنطلق من سوق الجملة مرورا بالطرقات والأسواق الأسبوعية والمحلات التجارية والمخازن وفق تعبيره لتجنب النقص او الاحتكار والبحث في إمكانيات فتح مراكز وتوزيع إضافية وتمديد ساعات العمل للمتاجر والأسواق خلال شهر رمضان لتلبية الطلب المتزايد.



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وأكد انه سيتم إحداث فرق خاصة من بين اعوان "المراقبة الاقتصادية" والشرطة والحرس البلدي والصحة والهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمراقبة البيطرية والأمن وذلك لاحكام المراقبة الميدانية اليومية للمخابز ومحلات صنع المرطبات والمنتجات الحساسة والأسواق والمخازن لضمان توفر المواد الغذائية وتجنب المضاربة ومظاهر الغش وتجنب تسويق المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك وللتأكد من شفافية المعاملات التجارية وذلك إضافة الى فرق المراقبة الجهوية المتنقلة . .

وابرز أهمية العمل على ضمان وفرة الإنتاج وذلك بتكوين محزونات تعديليه تمكن من تلبية الجاحيات الإضافية من المواد الاستهلاكية الحساسة والتنسيق مع الموردين والمزودين والمنتجين لضمان توفر كافة المنتجات الأساسية واستمرار عمليات المتابعة والتفقد من قبل مصالح الإدارة الجهوية للتجارة وتكثيفها خلال شهر رمضان.

وفي ما يتعلق بالجانب الاجتماعي تطرق والي الجهة الى أهمية الإحاطة بالعائلات المعوزة ومحدودي الدخل والعمل على تمكين المنتفعين بمنحة العائلات المعوزة وصرف مستحقاتهم من المساعدات المالية بداية من شهر رمضان.. كما ابرز أهمية العناية ببيوت الله وبرمجة حملات تنظيف للمحيط الخارجي والداخلي للمساجد وذلك بالتنسيق مع الكتاب العاميين للبلديات إضافة الى تنظيم عروض ثقافية متنوعة وثرية خلال شهر رمضان.