جندوبة: متساكنو قرية مجاز الشرف يطالبون بالتدخل لتهيئة الطريق الموصل الى مساكنهم وفك عزلتهم

وجه عدد من المواطنين القاطنين بمنطقة مجاز الشرف من عمادة المنقوش بمعتمدية بوسالم من ولاية جندوبة وعدد من التلاميذ، اليوم الاثنين، عريضة الى والي جندوبة، طالبوا من خلالها بمعاينة وضعية الطريق الموصل الى مساكنهم والتدخل لتهيئته وانهاء عزلتهم المتجددة عن محيطهم الاجتماعي والتربوي والاقتصادي خاصة مع نزول الامطار.



ووصف الممضون على العريضة، الطريق الذي يبلغ طوله 1،5 كلم ب"الرديء" نظرا لكثرة الحفر والمستنقعات والبرك المائية المنتشرة فيه، مؤكدين انه العائق الوحيد الذي يحول دون قدرتهم على الوصول الى مؤسساتهم التربوية، لافتين في ذات الوقت الى الاضرار التي لحقت أصحاب السيارات ومعاناتهم المنجرة عن ذلك.





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وقال المتحدث باسم الممضين على العريضة كمال البركاوي، ان وضع الطريق الموصل ايضا الى مزارع عدد من فلاحي الجهة، لم يعد يحتمل، خاصة بعد ان بات مهددا بانزلاقات أرضية ناجمة عن وضعه التضاريسي المعقد، وفق تعبيره.

واوضح عمدة الجهة منصف الجمّازي من جهته، ان موضوع الطريق محل متابعة، مشيرا الى وجود صعوبات تحول دون تهيئته من بينها تحوّل جزء منه الى مجرى مائي وهو ما يستوجب تهيئة وقتية بواسطة الالة الماسحة في انتظار ان تتوفر له اعتمادات مالية بعد اخضاعه للإجراءات القانونية المعتمدة في ادراج وتمويل المشاريع.