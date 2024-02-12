وزارة التعليم العالي تنشر مؤشرات إحصائية تعكس تطور مشاركة النساء في مجالات العلوم والبحث العلمي

نشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان لها اليوم الاثنين بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم، يوم 11 فيفري من كل سنة، إحصاءات أبرزت تطورا في مستوى مشاركة الإناث في مجالات العلوم والبحث العلمي والتكنولوجيا.



وأفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيانها، أن معدل الطالبات في ميدان العلوم في الجامعات التونسية بلغ 62 بالمائة، وأن نسبة أعضاء هيئة التدريس الجامعية من النساء في مجال العلوم ناهزت 49.3 بالمائة، في حين ارتفعت هذه النسبة إلى 55 بالمائة في قطاع البحث العلمي.





...



وأشارت الوزارة إلى أن نسبة الباحثات التونسيات في المؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد بلغت 66 بالمائة، مؤكدة أن كل هذه المؤشرات "تضع تونس بين الدول الرائدة في العالم في هذا المجال على اعتبار أن المعدل العالمي للباحثات لا يتجاوز 33 بالمائة"، وفق بيانها.



