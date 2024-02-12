تطاوين: الاتحاد الجهوي للشغل يطالب بتحديد جلسة استعجالية تتوج باتفاق نهائي بخصوص مطالب الجهة

عبر المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بولاية تطاوين في بيان اصدره اليوم الاثنين، عن بالغ استيائه من تاخر تحديد روزنامة مواصلة تنفيذ البرنامج الخاص بوحدة المعالجة ووحدة تعبئة قوارير الغاز بمحطة القرضاب، المشروع الاستراتيجي الذي انتظره ابناء الجهة لدفع قطار التنمية والذي كان من المفترض ان يستكمل تنفيذه في ديسمبر 2021.



وندد الاتحاد الجهوي في بيانه الذي تحصل صحفي "وات" على نسخة منه ب"اللامبالاة" التي تتعامل بها المؤسسة التونسية للانشطة البترولية (الراعية لمشروع غاز الجنوب) مع مطالب الجهة وغلقها لابواب الحوار والتفاوض مع الاتحاد الجهوي.





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واكد الاتحاد رفضه "الحلول الاحادية التي تصاغ لاعادة هيكلة شركة البيئة والغراسة والبستنة والتي تمهد لاعادة المناولة في القطاع العام من خلال عقود اسداء الخدمات"، وطالب ب"اصدار مرسوم خاص بتصنيف الشركة طبقا لاتفاق 5 نوفمبر 2020".

كما طالب الاتحاد في ذات البيان ادارة شركة الجنوب للخدمات برسم خطة واضحة لانقاذ المؤسسة، ودعا المؤسسة التونسية للانشطة البترولية ووزارة الصناعة والطاقة الى التزام الشركات البترولية بامضاء عقود مع شركة الجنوب للخدمات لمواصلة دورها الاجتماعي والحفاظ على ديمومتها.

وختم الاتحاد بيانه بمطالبة الحكومة بتحديد جلسة استعجالية تتوج باتفاق نهائي حامل لكافة المطالب الصادرة بكراس الطلبات "ضمانا للسلم الاجتماعي وتوفير مناخ الاستقرارالمحفز على الاستثمار وخلق الثروة".