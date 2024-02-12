باجة: تسجيل نسبة نمو هامة للزراعات الكبرى وانتهاء عمليات البذر بكل معتمديات الولاية

مكنت العوامل المناخية التى شهدتها كافة معتمديات ولاية باجة خلال الفترة الاخيرة وخاصة نزول كميات متفاوتة من الامطار، من تحقيق نسبة انبات هامة للزراعات الكبرى وخاصة الحبوب، ومنها التى تمت زراعتها بصفة متاخرة خلال الموسم الفلاحي 2023/ 2024.



وكانت قد انتهت عمليات البذر للحبوب والاعلاف على مساحة تفوق ال210 الاف هكتار مع بداية شهر جانفي المنقضي، وتتواصل حاليا عمليات التزود بالادوية والامونيتر.

وقال المهندس بالاتحاد الجهوى للفلاحة سفيان الرزقي في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للانباء، ان الامطار المسجلة اخر الاسبوع "جيدة جدا" لنمو الزراعات الكبرى والزياتين، مؤكدا ان الفلاحين بصدد اعطاء دفعة اخرى من الامونيتر للمزروعات حتى يتواصل نموها بالشكل المطلوب، واضاف ان هذه المادة متوفرة حاليا ولا توجد اشكاليات تذكر خاصة بعد وصول سفينة محملة بهذه المادة الى تونس وقرب وصول سفينة اخرى محملة الى ميناء بنزرت.



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تجدر الاشارة الى ان كميات الامطار المسجلة خلال ال24 ساعة الاخيرة كانت هامة خاصة بمعتمديات شمال الولاية، حيث بلغت 6 ملمترات بتستور و 16 ملمترا بنفزة و15 ملمترا بتيبار و12 ملمترا بتبرسق و8 ملمترات بمجاز الباب و13 ملمترا بباجة الجنوبية.

وكانت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية قد دعت الفلاحين فى بلاغ خلال شهر ديسمبر المنقضي، الى تثمين العوامل المناخية والتوسع فى زراعة القمح الصلب البعلي والمروى والاعلاف خاصة ان البذور متوفرة .