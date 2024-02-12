وزير الخارجية ونظيره الكونغولي يؤكدان أهمية عقد اللجنة المشتركة بين البلدين في أقرب الآجال

استعرض اللقاء الذي جمع الاثنين وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار بجون كلود قاكوسو وزير الشؤون الخارجية والفرنكفونية والكونغوليين بالخارج، بمقر الوزارة، العلاقات التاريخية والمتميزة بين البلدين، والتأكيد على أهمية عقد اللجنة المشتركة بين تونس وجمهورية الكونغو في أقرب الآجال لمزيد دفع التعاون بين البلدين.



كما تمّ التباحث بخصوص مُخرجات قمّة الدول الأعضاء باللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الافريقي بشأن ليبيا المنعقدة ببرازافيل يوم 5 فيفري الجاري وفق بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية.





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وفي هذا السياق، ثمّن الوزير التونسي جهود الوساطة التي تقوم بها جمهورية الكونغو بين مختلف الأطراف الليبية في إطار التحضير لمؤتمر المصالحة الوطنية الذي سيُعقد في غضون شهر أفريل المقبل بمدينة سرت الليبية.



وتناول اللقاء كذلك التحضيرات للدورة 44 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي والدورة 37 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي (أديس أبابا، 14 - 20 فيفري 2024).

