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بيكين تستضيف بطولة العالم للسباحة في 2029

Publié le Dimanche 11 Février 2024 - 12:42 قراءة: 0 د, 26 ث
      
قال الاتحاد الدولي للألعاب المائية اليوم الأحد إن بيكين ستستضيف بطولة العالم للألعاب المائية في 2029 لتعود البطولة بذلك إلى الصين لأول مرة بعد غياب استمر لحوالي 20 عاما.

وقال الاتحاد الدولي للألعاب المائية إن الصين فازت بحقوق تنظيم واستضافة البطولة التي تشمل السباحة والسباحة الفنية والغطس وكرة الماء ومنافسات أخرى.
واستضافت شنغهاي البطولة في 2011.
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وتقام النسخة 21 الحالية في العاصمة القطرية الدوحة حتى 18 فيفري الجاري.

وستستضيف سنغافورة النسخة المقبلة من البطولة في 2025 بينما تقام النسخة التالية في 2027 في بودابست عاصمة المجر.


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