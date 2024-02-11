طائرة - استعدادا للالعاب الافريقية بغانا - المنتخب التونسي للسيدات يدخل في تربص بتونس من 12 الى 16 فيفري

يدخل المنتخب الوطني للكرة الطائرة للكبريات من 12 الى 16 فيفري الجاري في تربص تحضيري بتونس استعدادا للالعاب الافريقية المقررة من 8 الى 23 مارس القادم بالعاصمة الغانية اكرا.

وفي هذا الاطار، وجه الاطار الفني بقيادة المدرب فؤاد كمون ومساعده حسان حمادة الدعوة ل17 لاعبة للمشاركة في هذ التربص وهن كالاتي //

عبير العثماني وشروق القلاعي و اية اسماعيل ورحمة العقربي وجيهان محمد ونهى بوراوي و سيرين بوراوي واحلام البعزاوي وضحى انقاز ومروى البرهومي و رغدة العياري و يسرى الزرمديني ومروى البوغانمي وسندة بن حميدة و سليمة مبارك و سحر الجنحاني وميسم الجريدي.

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