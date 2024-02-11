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طائرة - استعدادا للالعاب الافريقية بغانا - المنتخب التونسي للسيدات يدخل في تربص بتونس من 12 الى 16 فيفري

Publié le Dimanche 11 Février 2024 - 11:47 قراءة: 0 د, 28 ث
      
يدخل المنتخب الوطني للكرة الطائرة للكبريات من 12 الى 16 فيفري الجاري في تربص تحضيري بتونس استعدادا للالعاب الافريقية المقررة من 8 الى 23 مارس القادم بالعاصمة الغانية اكرا.
وفي هذا الاطار، وجه الاطار الفني بقيادة المدرب فؤاد كمون ومساعده حسان حمادة الدعوة ل17 لاعبة للمشاركة في هذ التربص وهن كالاتي //
عبير العثماني وشروق القلاعي و اية اسماعيل ورحمة العقربي وجيهان محمد ونهى بوراوي و سيرين بوراوي واحلام البعزاوي وضحى انقاز ومروى البرهومي و رغدة العياري و يسرى الزرمديني ومروى البوغانمي وسندة بن حميدة و سليمة مبارك و سحر الجنحاني وميسم الجريدي.


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