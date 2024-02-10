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"كل الخيارات مفتوحة".. إعلامي مصري يكشف بماذا هددت القاهرة حكومة نتنياهو إذا اجتاحت رفح

نازحون فلسطينيون في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي
Publié le Samedi 10 Février 2024 - 23:07 قراءة: 0 د, 59 ث
      
قال النائب في البرلمان والإعلامي المصري مصطفى بكري السبت إن هدف إسرائيل من اجتياح رفح هو تصفية القضية وإشعال المنطقة، مشددا على أن كل الخيارات مفتوحة أمام مصر للدفاع عن حدودها.

وكتب بكري عبر منصة "إكس": يستعد الجيش الإسرائيلي لاجتياح رفح القريبة من الحدود المصرية، والهدف من ذلك هو تهجير الفلسطينيين قسريا باتجاه سيناء".

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وأضاف "أن إسرائيل تعتزم إشعال المنطقة وارتكاب مذابح بشعة بهدف إحراج مصر ودفع الفلسطينيين باتجاه الحدود المصرية".

وشدد على "أن مصر حذرت وأنذرت مرارا وبعثت مؤخرا برسالة إلى الحكومة الإسرائيلية هددت فيها بتعليق اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية، وأكدت أنها لن تسمح بالمساس بالأمن القومي المصري".

واختتم مؤكدا على موقف مصر الحاسم بهذا الصدد، بأن جميع الخيارات مفتوحة دفاعا عن أمن مصر وحدودها الدولية".

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الجمعة بأن الجيش الإسرائيلي صادق على عملية عسكرية في رفح جنوب قطاع غزة.

ولفتت الصحيفة إلى أن الاستعدادات لعملية في رفح بدأت قبل أسابيع والجيش وافق بالفعل على خطة تتضمن ضرورة إجلاء النازحين الفلسطينيين.

وكثفت القوات الإسرائيلية استهدافاتها لمدينة رفح جنوب قطاع غزة فيما تجددت الاشتباكات في مدينة غزة شمالا.

ومع دخول الحرب في غزة شهرها الخامس يستمر القصف الإسرائيلي لمختلف مناطق القطاع مع تزايد المؤشرات حول التوصل لاتفاق يفضي إلى هدنة جديدة وإطلاق الأسرى.


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