بطولة النخبة لكرة اليد: نتائج مباريات الجولة 20

في ما يلي نتائج مباريات الجولة 20 لبطولة النخبة لكرة اليد، والتي أقيمت اليوم السبت:





النادي الرياضي الهلالي - النجم الرياضي الساحلي 28 - 28



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النادي الرياضي بساقية الزيت - النادي الافريقي 27 - 26

الترجي الرياضي التونسي - النسر الرياضي بطبلبة 34 - 24

مكارم المهدية - سبورتينغ المكنين 25 - 27

نادي كرة اليد بجمال - البعث الرياضي ببني خيار 21 - 20

الشبيبة الرياضية بالشيحية - الاتحاد الرياضي التميمي 30 - 30







الترتيب ن ل

1 - الترجي الرياضي التونسي 57 19

2 - النادي الافريقي 53 20

3 - النادي الرياضي بساقية الزيت 47 20

4 - البعث الرياضي ببني خيار 41 19

5 - مكارم المهدية 40 20

6 - النجم الرياضي الساحلي 39 20

- الاتحاد الرياضي التميمي 39 20

8 - نادي كرة اليد بجمال 37 20

9- سبورتينغ المكنين 36 20

10 - النسر الرياضي بطبلبة 29 20

- الشبيبة الرياضية بالشيحية 29 20

12 - النادي الرياضي الهلالي 28 20