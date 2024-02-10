بطولة النخبة لكرة اليد: نتائج مباريات الجولة 20

في ما يلي نتائج مباريات الجولة 20 لبطولة النخبة لكرة اليد، والتي أقيمت اليوم السبت:
النادي الرياضي الهلالي - النجم الرياضي الساحلي 28 - 28
النادي الرياضي الهلالي - النجم الرياضي الساحلي 28 - 28
النادي الرياضي بساقية الزيت - النادي الافريقي 27 - 26
الترجي الرياضي التونسي - النسر الرياضي بطبلبة 34 - 24
مكارم المهدية - سبورتينغ المكنين 25 - 27
نادي كرة اليد بجمال - البعث الرياضي ببني خيار 21 - 20
الشبيبة الرياضية بالشيحية - الاتحاد الرياضي التميمي 30 - 30
الترتيب ن ل
1 - الترجي الرياضي التونسي 57 19
2 - النادي الافريقي 53 20
3 - النادي الرياضي بساقية الزيت 47 20
4 - البعث الرياضي ببني خيار 41 19
5 - مكارم المهدية 40 20
6 - النجم الرياضي الساحلي 39 20
- الاتحاد الرياضي التميمي 39 20
8 - نادي كرة اليد بجمال 37 20
9- سبورتينغ المكنين 36 20
10 - النسر الرياضي بطبلبة 29 20
- الشبيبة الرياضية بالشيحية 29 20
12 - النادي الرياضي الهلالي 28 20
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