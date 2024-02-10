-ريباكينا تضرب موعدا مع كاساتكينا في نهائي بطولة أبوظبي للتنس

بدأت المصنفة الأولى إيلينا ريباكينا بقوة قبل أن تعاني للفوز 6-صفر و4-6 و6-2 على الروسية ليودميلا سامسونوفا في قبل نهائي بطولة أبوظبي المفتوحة للتنس اليوم السبت لتضرب موعدا مثيرا للاهتمام مع داريا كاساتكينا في النهائي.

وتسعى بطلة ويمبلدون السابقة للفوز بثاني ألقابها في الموسم بعد فوزها في برزبين، ونجحت في اجتياز المجموعة الأولى سريعا من خلال إرسالها القوي وضرباتها الأرضية القوية.

لكن سامسونوفا المصنفة الثامنة كان لديها رأي آخر إذ تقدمت 4-1 في المجموعة الثانية، ومزجت أسلوبها القوي مع الكرات الساقطة المتقنة قبل أن تدرك التعادل في المجموعات لتحافظ على آمالها في تحقيق فوزها الخامس على منافستها القادمة من قازاخستان والمولودة في موسكو في نفس العدد من المواجهات.





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وكثفت ريباكينا الضغط ونجحت في كسر الإرسال في الشوط الرابع من المجموعة الفاصلة بعد خطأ مزدوج في وقت غير مناسب من سامسونوفا، ولم تنظر بعدها إلى الخلف لتحسم المصنفة الخامسة عالميا المباراة.

وفي وقت سابق، نجحت كاساتكينا في تجاوز عثرة في منتصف المباراة لتتأهل إلى النهائي الثاني لها في الموسم بالفوز 6-3 و4-6 و7-6 على بياتريس حداد مايا في مباراة مثيرة استمرت قرابة ثلاث ساعات.



وقالت كاساتكينا بعد المجموعة الأخيرة التي استمرت 83 دقيقة "بياتريس مقاتلة قوية، واحدة من أكبر المقاتلات، تبذل قصارى جهدها داخل الملعب بشكل لا يصدق، لم تمنحني أي شيء مجانا، كان على بذل مجهود لتحقيقها.

"أنا سعيدة للغاية ومرهقة قليلا، لكنها كانت مباراة عظيمة، وأتمنى أن يكون الجميع قد استمتع بها".

وخسرت الروسية إرسالها مرتين في المجموعة الأولى لكنها استغلت معاناة منافستها المصنفة السادسة لكسر إرسالها أربع مرات وانتزعت أفضلية مبكرة في المباراة.

لكن حداد مايا استعادت إيقاعها وتقدمت 4-2 في المجموعة التالية قبل أن تهدر كاساتكينا وصيفة بطلة أديلايد فرصة إدراك التعادل وتسمح للبرازيلية (27 عاما) بدفع المباراة إلى مجموعة فاصلة.

وتبادلت اللاعبتان كسر الإرسال في المجموعة الأخيرة، حيث بدا أن تبادل الضربات لا ينتهي، لكن كاساتكينا رفعت من مستواها في الشوط الفاصل لتحقق فوزها الأول على حداد مايا في اللقاء الثالث بينهما.