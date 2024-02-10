وزارة الدّاخلية تضع توصيات لفائدة مستعملي الطّريق لتفادي الاكتظاظ المروري مع انتهاء العطلة المدرسية

وضعت وزارة الدّاخلية، جملة من التوصيات لفائدة مستعملي الطريق، تفاديا للكثافة المرورية التي يمكن أن يشهدها المدخل الجنوبي للعاصمة، أثناء عودة مستعملي الطريق من داخل ولايات الجمهورية نحو العاصمة، بمناسبة انتهاء العطلة المدرسية.



ودعت الوزارة في بلاغ لها اليوم السبت مستعملي الطريق، الى استعمال الطريق الوطنية رقم 1 ، وذلك بالدّخول عبر المنعرج اتجاه ملعب رادس ثم مفترق المدينة الجديدة فمفترق شوشة رادس ومنه في اتجاه قنطرة رادس حلق الوادي ثم الالتحاق بوسط العاصمة أو الضاحية الشمالية، مضيفة أنه يمكن كذلك استعمال المنعرج من ناحية معمل رندة أو بنك الإسكان في اتجاه قنطرة شوشة رادس.





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كما نصحت باستعمال قنطرة لاكانيا والمرور عبر مفترق الوردية 1 و2 اتجاه سلاحة باب عليوة ثم قنطرة الريفولن فشارع المنصف باي إلى غاية شارع المغرب العربي (طريق الزاد 4) .



ودعت الوزارة جميع المواطنين، إلى الإلتزام بتطبيق القانون واحترام مبادئ السلامة المرورية واتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء السّياقة، وذلك من خلال عدم الإفراط في السرعة وتجنّب السياقة في حالة تعب والمجاوزة الممنوعة واستعمال الهاتف الجوّال أثناء السياقة، وضرورة استعمال حزام الأمان، إضافة إلى الانتباه أثناء قطع الطريق وعدم حمل أشياء أو أمتعة من شأنها حجب الرّؤية عن السّائق، وضرورة تفقّد التجهيزات الفنّية للعربات لتفادي الأعطاب والحوادث.



وأكدت أنه تمّ وضع كلّ الامكانيّات الماديّة والبشريّة الضّروريّة لإرشاد ومساعدة مستعملي الطّريق، ويمكن عند الضّرورة الاتّصال على الأرقام التّالية:



- إدارة شرطة المرور: 71.343.201

- شرطة النّجـدة: 197

- المركز الوطني للإرشاد للحرس الوطني: 71.960.448

- الحرس الوطـني: 193

- الحماية المدنيّــة: 198





