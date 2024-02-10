الادارة العامة للحرس الوطني تحذّر من هبوب رياح رملية بالطريق السيارة تونس - قابس

أفادت الإدارة العامة للحرس الوطني بهبوب رياح رملية تحجب الرؤية بالطريق السيارة أ1 ( تونس / قابس ) من كلم 362 مستوى محول وذرف إلى الكلم 393 مستوى محول قابس الشمالية.



ودعت في بلاغ لها اليوم السبت مستعملي الطريق إلى ضرورة التركيز الذهني المميز أثناء السياقة وأخذ الاحتياطات اللازمة وذلك بالتعديل من السرعة، إضافة الى ترك مسافة أمان أثناء المتابعة في السير وتفادي القيام بأعمال خطيرة اثناء السياقة.





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كما طالبت باستعمال الأضواء القانونية كلما اقتضت ظروف الرؤية ذلك ضمانا للقدرة على رد الفعل والتحكم والسيطرة على الوسيلة.

وأكدت أنه يمكن الإتصال بمركز استمرار الشؤون المرورية بإدارة عمليات الحرس الوطني على الأرقام التالية :71963512 +71960448



كما يمكن الاتصال جهويا بأقاليم ومناطق الحرس الوطني على الرقم المجاني (193).





