بن عروس : الشروع في توزيع دليل المرافق التربوي لأطفال طيف التوحد

تم صباح اليوم السبت بفضاء بلدية مقرين بولاية بن عروس الإعلان عن بداية توزيع دليل المرافق التربوي لأطفال طيف التوحد وذلك لأول مرة على المستوى الوطني لفائدة مؤسسات وهياكل الدولة والجمعيات والمنظمات ذات الصلة ببادرة من المنظمة التونسية للتربية والأسرة بالجهة وجمعية النهوض برياض الأطفال .



وأفاد رئيس منظمة التربية والأسرة بجهة بن عروس محمد المهدي المكي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن المنظمة من خلال تنظيم هذه الفعاليات تؤكد مساندتها لكل الجهود المبذولة لمرافقة أطفال طيف التوحد، ودعم المبادرات النوعية للإحاطة بهذه الفئة، حيث قامت بالشراكة مع الجهات المعنية بتنظيم جلسات علمية تفاعلية بحضور خبراء مختصين للعمل على إعداد هذا الدليل وإصداره، ليمثل وثيقة مرجعية تؤطرعمل المرافقين العاملين مع أطفال طيف التوحد.





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من جهته أوضح الخبير في مجال الأسرة والطفولة إبراهيم الريحاني أن هذا الدليل مرجع علمي مختص يحتاجه كل ولي ومربي مختص في الطفولة لتوضيح كيفية تعامله مع هذه الفئة، حيث يشمل جوانب متعددة تجمع بين الجانب العلمي والجانب البيداغوجي من خلال تضمنه للمذكرات البيداغوجية التي تسهل على المرافق كيفية العمل مع طفل التوحد وأفضل الطرق البيداغوجية للتعامل معه.



واعتبر الريحاني، أن هذا الدليل هو حصيلة عمل مشترك بين مختصين وخبراء في مجال الطفولة وفي مجال الصحة النفسية وفي تقويم النطق لتدعيم مجهودات الدولة خاصة بعد قرار وزارة المرأة بدمج أطفال طيف التوحد بصفة مجانية داخل رياض الأطفال.



وقد أمّنت جمعية "تكنولوجيا بن عروسّ تطبيقة الكترونية تفاعلية تحتوي مختلف محاور الدليل وتمكّن كل المعنيين من سهولة النفاذ إلى محتوياته باستعمال المحامل الذكية، وذلك بهدف ضمان نفاذه إلى أوسع الشرائح المعنية بالتواصل والتفاعل مع هذه الفئة.



ولتقييم محتوى الدليل خاصة بالنسبة للمرافقين شدّدت المرافقة دلال عبد الواحد التي ساهمت في إعداد الدليل على أهمية هذا المرجع من ناحية وضعه للآليات العلمية التي تسهّل عملية تشخيص هذه الحالات وأعراض طيف التوحد لدى الأطفال، وأفضل الطرق لإقناع الأولياء ممّن يحمل أطفالهم هذا الطيف، وكيفية التعامل مع هذه الحالات وأنسب السبل للتعامل معها ثم في مرحلة لاحقة طريقة مرافقة أطفال طيف التوحد استنادا لأحدث المقاربات و الطرق العلمية والبيداغوجية من خلال المذكرات الفنية والتقييم والتشخيص المرحلي.