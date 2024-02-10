حي إبن خلدون : القبض على مروّج مخدّرات مصنف خطير جدا

تمكّن أول أمس اعوان فرقة الشرطة لعدلية بالعمران و اعوان مركز الأمن الوطني بباب سعدون من القبض على مروّج مخدّرات بجهة حي إبن خلدون مصنف خطير جدا وبحوزته 232 قرص مخدّر من مختلف الأنواع.



وقد تم الإحتفاظ به بعد استشارة ممثل النايبة العمومية من أجل "جرائم المخدّرات" والأبحاث متواصلة.



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