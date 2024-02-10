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سير العمل الحكومي وجدول أعمال مجلس الوزراء أبرز محاور لقاء رئيس الدولة برئيس الحكومة

Publié le Samedi 10 Février 2024 - 00:02 قراءة: 0 د, 42 ث
      
تطرق اللقاء، الذي جمع مساء اليوم الجمعة بقصر قرطاج، رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، برئيس الحكومة، أحمد الحشاني، إلى سير العمل الحكومي خلال الأيام القليلة الماضية وجدول أعمال مجلس الوزراء، الذي سيُعقد يوم السبت.

وشدّد رئيس الجمهورية، مجدّدا، على "ضرورة تطهير الإدارة وفرض احترام القانون على الجميع على قدم المساواة"، مؤكّدا على أنه سيتم "خوض حرب تحرير وطني لتطهير البلاد من كلّ من حاول تدميرها وارتهانها للخارج"، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك.

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ومن بين أهم المواضيع التي تم التطرق إليها، مراجعة عدد من كراسات الشروط، التي قال الرئيس سعيد إنها وُضعت على مقاس اللوبيات التي استأثرت بعدد من القطاعات حتى لا ينافسها فيها أحد.

واعتبر أن تلك الكراسات، التي وُصفت بأنها بديل عن التراخيص، هي في الواقع احتكار مقنّع وبها شروط لا يستطيع الاستجابة إليها إلا من دأب على المضاربة والإقصاء، حسب نص البلاغ.


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