وزير الدفاع الوطني يتحادث مع نائبة مساعد كاتب الدولة للدفاع الأمريكي للشؤون الإفريقية

تحادث وزير الدفاع الوطني عماد مميش، اليوم الجمعة بمقر الوزارة، مع نائبة مساعد كاتب الدولة للدفاع الأمريكي للشؤون الإفريقية جينيفر زاكرسكي، التي كانت مرفوقة بوفد عسكري رفيع المستوى في زيارتها إلى تونس يومي 8 و 9 فيفري الحالي.



وتأتي هذه الزيارة، وفق بلاغ لوزارة الدافاع الوطني، بمناسبة انعقاد جلسات عمل تحضيرية للجنة العسكرية المشتركة التونسية الأمريكية فـي دورتها السادسة والثلاثين.





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وأبرز وزير الدفاع الوطني عراقة العلاقات التاريخية التي تربط بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية، معبرا عن ارتياحه للنتائج المحققة في ختام الملتقى السنوي الخاص بمراجعة الأنشطة والتمارين العسكرية المشتركة الذي اختتم أول أمس بالمصادقة على جملة المراجعات والأنشطة الثنائية المبرمجة بين الجانبين للفترة القادمة.



وقال إنّ تونس تعوّل على امكانياتها الذّاتية لرفع التحديات الأمنية، كما تعوّل على التعاون الدولي مع البلدان الصديقة وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية.



وأكد أن انعقاد اللجنة العسكرية المشتركة بصفة دورية يقيم الدليل على حرص الجانبين على مزيد تنسيق الجهود المشتركة ودعم العلاقات الثنائية وبرامج التعاون المشترك.



من جهتها، قالت زاكرسكي إن هذا اللقاء يمثل فرصة للوقوف على عمق العلاقات العسكرية ومتانتها بين البلدين الصديقين، مؤكدة مواصلة بلادها دعم تونس لتطوير القدرات العملياتية للمؤسسة العسكرية في عدة مجالات تتعلق بالتكوين والتدريب وتبادل الخبرات والمساعدة الفنية وتوفير التجهيزات المتلائمة مع التهديدات غير التقليدية وحماية الحدود.



وحضر اللّقاء سفير الولايات المتحدة بتونس ومسؤولون عسكريون رفيعو المستوى من الجانبين، وفق ذات المصدر.



