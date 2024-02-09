"كتائب القسام" تبث مشاهد من عمليات قنص واستهداف آليات إسرائيلية غرب مدينة غزة



وقالت الكتائب إن العمليات تم تنفيذها في حي تل الهوى.

"ارْمِ، الله أكبر"..



كتائب القسام تبث مشاهد جديدة من عمليات القنص واستهداف آليات الاحتلال في حي تل الهوى غرب مدينة غزة.



#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/EwT2rV2bCK — رضوان الأخرس (@rdooan) February 9, 2024

والخميس كشفت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" عن عدد الآليات العسكرية الإسرائيلية التي دمرتها وأعطبتها منذ 7 أكتوبر 2023.

نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس مساء يوم الجمعة مشاهد من عمليات قنص واستهداف آليات إسرائيلية غرب مدينة غزة.وقالت الكتائب إن العمليات تم تنفيذها في حي تل الهوى.والخميس كشفت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" عن عدد الآليات العسكرية الإسرائيلية التي دمرتها وأعطبتها منذ 7 أكتوبر 2023.

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وقالت "كتائب القسام" في البيان "منذ بداية الطوفان نجحنا في تدمير وإعطاب أكثر من 1108 آليات عسكرية إسرائيلية".



وأضافت أنه من بين الآليات 962 دبابة و55 ناقلة جند و74 جرافة و3 حفارات و14 سيارة جيب عسكرية.



ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه المدمرة ضد قطاع غزة لليوم الـ 126 على التوالي، في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.