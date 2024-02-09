ملتقى خورفكان الدولي لالعاب القوى لذوي الاعاقة بالامارات - المنتخب التونسي يتوج ب12 ميدالية من بينها 8 ذهبية

انهت عناصر المنتخب التونسي مشاركتها في ملتقى خورفكان الدولي لالعاب القوى لذوي الاعاقة الذي اقيم بالامارات من 7 الى 9 فيفري الجاري بالحصول على 12 ميدالية موزعة بين 8 ذهبية و2 فضية و2 برونزية.



وتحصلت روعة التليلي على ذهبيتين في دفع الجلة (9,80م) ورمي القرص (33,49م) شانها في ذلك شان أحمد بن مصلح في اختصاصي رمي القرص (39,15م) ودفع الجلة (15م) ومحمد نضال الخليفي في سباقي 100م و200م كراسي.





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كما توج ياسين الڨنيشي بذهبية دفع الجلة (14،81م) ومحمد فرحات شيدة بذهبية القفز الطويل (6،36م).

وفي المقابل احرزت رجاء الجبالي فضية دفع الجلة (8،32م) على غرار محمد فرحات شيدة في سباق 400م في حين تحصل وليد كتيلة على برونزية سباق 400م كراسي ورجاء الجبالي على نفس المعدن في رمي القرص (20,23م).

يذكر ان ملتقى خورفكان الدولي شارك فيه أكثر من 200 رياضي ورياضية من 30 دولة.