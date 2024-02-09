رئيس الجمهورية يشرف على موكب تسلّم أوراق اعتماد السفراء الجدد المعتمدين بتونس

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح اليوم الجمعة 9 فيفري 2024 بقصر قرطاج، على موكب تسلّم أوراق اعتماد السفراء الجدد المعتمدين بتونس وهم على التوالي :

Moustapha SOW، سفير جمهورية السنغال

مصطفى محمد قدارة، سفير دولة ليبيا

Alessandro PRUNAS، سفير جمهورية إيطاليا



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ودار هذا الموكب بحضور نبيل عمار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

ودار هذا الموكب بحضور نبيل عمار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.