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نرجس السلامي العضو الجديد بالمجلس المؤقت للقضاء المالي تؤدي اليمين أمام رئيس الدولة

Publié le Vendredi 09 Février 2024 - 18:17 قراءة: 0 د, 16 ث
      
أدت رئيسة الدائرة الإستئنافية بمحكمة المحاسبات الأقدم في خطتها نرجس السلامي، اليوم الجمعة بقصر قرطاج، اليمين أمام رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بصفتها العضو الجديد بالمجلس المؤقت للقضاء المالي.

يشار الى أن المجلس المؤقت للقضاء المالي، يعد أحد مكونات المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، الذي يضم كذلك المجلس المؤقت للقضاء العدلي والمجلس المؤقت للقضاء الاداري.

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