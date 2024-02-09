Babnet

بنزرت: سفينة محملة بـ25 ألف طن من القمح الصلب ترسو بميناء بنزرت التجاري

Publié le Vendredi 09 Février 2024 - 17:33 قراءة: 0 د, 39 ث
      
استقبل الميناء التجاري ببنزرت، مساء أمس الخميس، سفينة قادمة من لاتفيا محمّلة بـ25 الف طن من القمح الصلب المستورد من روسيا لفائدة ديوان الحبوب، حسب ما افاد به مصدر جهوي مسؤول.

وبيّن المصدر ذاته، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّه تم اتّخاذ جميع الاجراءات اللوجستية والبشرية الكفيلة بتسريع عمليات إفراغ السفينة وشحن كميات القمح الى مصدرها، مع الجاهزية الكاملة لمختلف الأطراف المتدخلة، نافيا وجود أيّة اشكاليات قد تعطّل العملية.

...

وذكر، من جهة أخرى، أن منظومة العمل وحركة الاستيراد والتصدير بميناء بنزرت-منزل بورقيبة ما فتئت تشهد نسقا تصاعديا منذ عودته للعمل مع استكمال اشغال اصلاح منظومة الجسر المتحرك، وهو ما تؤكده أعداد السفن المحملة بالعديد من المواد المتنوعة والموجهة للتصدير الخارجي او التوريد للسوق الداخلية والسفن المتوجهة والمغادرة للميناء عقب إتمام اشغال التعهد والاصلاح من طرف مؤسسات منتصبة بالجهة.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 281878


babnet
Can_2024
 CAN_2024  Next match sat 10 feb

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Babnet Last updated 18:46 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
All Radio in One    
*.*.*