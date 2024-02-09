بنزرت: سفينة محملة بـ25 ألف طن من القمح الصلب ترسو بميناء بنزرت التجاري

استقبل الميناء التجاري ببنزرت، مساء أمس الخميس، سفينة قادمة من لاتفيا محمّلة بـ25 الف طن من القمح الصلب المستورد من روسيا لفائدة ديوان الحبوب، حسب ما افاد به مصدر جهوي مسؤول.



وبيّن المصدر ذاته، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّه تم اتّخاذ جميع الاجراءات اللوجستية والبشرية الكفيلة بتسريع عمليات إفراغ السفينة وشحن كميات القمح الى مصدرها، مع الجاهزية الكاملة لمختلف الأطراف المتدخلة، نافيا وجود أيّة اشكاليات قد تعطّل العملية.





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وذكر، من جهة أخرى، أن منظومة العمل وحركة الاستيراد والتصدير بميناء بنزرت-منزل بورقيبة ما فتئت تشهد نسقا تصاعديا منذ عودته للعمل مع استكمال اشغال اصلاح منظومة الجسر المتحرك، وهو ما تؤكده أعداد السفن المحملة بالعديد من المواد المتنوعة والموجهة للتصدير الخارجي او التوريد للسوق الداخلية والسفن المتوجهة والمغادرة للميناء عقب إتمام اشغال التعهد والاصلاح من طرف مؤسسات منتصبة بالجهة.