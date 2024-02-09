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سليانة: حجز 550 علبة سجائر مختلفة مخزّنة في محل وسط مدينة سليانة

Publié le Vendredi 09 Février 2024 - 21:04 قراءة: 0 د, 25 ث
      
حجزت فرقة الشرطة البلدية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسليانة، بالإشتراك مع المصالح الجهوية للتجارة، اليوم الجمعة، 550 علبة سجائر مختلفة، تم التفطّن لها بمحل وسط مدينة سليانة، وفق ما ذكره مصدر أمني لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وأضاف المصدر ذاته أنّه تم حجز هذه السجائر (440 علبة محلية و110 علبة مجهولة المصدر) بعد استشارة النيابة العمومية، وتحرير محاضر في الغرض أجل مسك منتوجات لغرض بيعها أو المضاربة فيها دون أن تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في التشاريع الخاصة بالتجارة ومسك منتوجات مجهولة المصدر.


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