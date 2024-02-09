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سليانة: وفاة سائق شاحنة في حادث مرور على مستوى الطريق الوطنية رقم 4

Publié le Vendredi 09 Février 2024 - 15:41 قراءة: 0 د, 19 ث
      
توفيّ، ظهر اليوم الجمعة، سائق شاحنة يبلغ من العمر 25 سنة، إثر حادث مرور بالطريق الوطنية رقم 4 على مستوى منطقة سيدي منصور من معتمدية سليانة الجنوبية، وفق مصدر من الحرس الوطني.

وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن صورة الحادث تتمثّل في انحراف شاحنة عن مسارها وسقوطها بمجرى مياه مما أدى إلى وفاة سائقها على عين المكان.


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