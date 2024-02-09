وزّعت المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة وكبار السن بقبلي الدفعة الخامسة من إشعارات موافقة على تمويل مشاريع ضمن البرنامج الوطني لريادة الاعمال النسائية "رائدات"، شملت تمويل 18 مشروعا نسائيا باعتمادات جملية تناهز 138 الف دينار، حسب ممثلة مصلحة المرأة بالمندوبية بسمة مصباحي.



وأوضحت مصباحي، في تصريح وكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الجمعة، أن هذه المشاريع ستساهم في احداث ما يقارب 36 موطن شغل مباشر في عدة قطاعات تشمل بالخصوص المهن الصغرى والخدمات والصناعات التقليدية، لافتة إلى أن أكثر المشاريع الموزعة كانت من نصيب النساء المتحصلات على شهائد إثبات الكفاءة المهنية أو شهائد في التكوين التكميلي ممن تتراوح أعمارهن بين 18 و35 سنة.

وأبرزت أن هذا البرنامج يهدف لدعم المبادرة النسائية الخاصة والمبتكرات في القطاعات الواعدة، علاوة على مساندة الاستثمار في المؤسسات الناشئة وتطويرها، كما ان هذا البرنامج يختص بدعم الاستثمار في القطاع الفلاحي، الى جانب دعمه للمشاريع الصناعية او الخدماتية وأيضا المبادرة النسائية في اطار ما يعرف بنساء متضامنات من خلال تخصيص خط تمويل مشاريع الهياكل النسائية ضمن مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.



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حمد











قبلي: تمويل 18 مشروعا نسائيا باعتمادات تناهز 138 الف دينار ضمن برنامج "رائدات"



قبلي 09 فيفري (وات/مكتب قبلي) - وزّعت المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة وكبار السن بقبلي الدفعة الخامسة من إشعارات موافقة على تمويل مشاريع ضمن البرنامج الوطني لريادة الاعمال النسائية "رائدات"، شملت تمويل 18 مشروعا نسائيا باعتمادات جملية تناهز 138 الف دينار، حسب ممثلة مصلحة المرأة بالمندوبية بسمة مصباحي.

وأوضحت مصباحي، في تصريح وكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الجمعة، أن هذه المشاريع ستساهم في احداث ما يقارب 36 موطن شغل مباشر في عدة قطاعات تشمل بالخصوص المهن الصغرى والخدمات والصناعات التقليدية، لافتة إلى أن أكثر المشاريع الموزعة كانت من نصيب النساء المتحصلات على شهائد إثبات الكفاءة المهنية أو شهائد في التكوين التكميلي ممن تتراوح أعمارهن بين 18 و35 سنة.

وأبرزت أن هذا البرنامج يهدف لدعم المبادرة النسائية الخاصة والمبتكرات في القطاعات الواعدة، علاوة على مساندة الاستثمار في المؤسسات الناشئة وتطويرها، كما ان هذا البرنامج يختص بدعم الاستثمار في القطاع الفلاحي، الى جانب دعمه للمشاريع الصناعية او الخدماتية وأيضا المبادرة النسائية في اطار ما يعرف بنساء متضامنات من خلال تخصيص خط تمويل مشاريع الهياكل النسائية ضمن مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.