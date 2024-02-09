قبلي : اختتام الدورة الأولى للملتقى الجهوي لمسرح الشارع

اختتمت اليوم فعاليات الدورة الأولى للملتقى الجهوي لمسرح الشارع الذي نظمته دار الشباب بقبلي على امتداد 3 أيام تحت شعار "مسرح الشارع ...فن خارج الستار".



وأوضحت المنشطة بدار الشباب بقبلي ومعدة هذا الملتقى منال بنيوسف لوات أن هذه التظاهرة تهدف لإكساب الشباب تقنيات مسرح الشارع مع تمكينهم من فضاءات للابداع والتعبير فضلا عن الاحاطة بالموهوبين وتأطيرهم. وأشارت إلى مشاركة 8 دور شباب من ولاية قبلي في هذا الملتقى الجهوي.





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وأضافت منال بنيوسف أن برنامج هذا الملتقى تضمن تنظيم سلسلة من الورشات تحت إشراف المكون مهران حمدي تتمحور حول كيفية إخراج مسرح الشارع، وفي اختيار الفكرة "من الفكرة الى العرض"، إضافة إلى كتابة نص مسرح الشارع. كما تضمن البرنامج تنظيم عدة عروض فرجوية بأبرز شوارع مدينة قبلي.



وفي السياق ذاته أكدت أن منظمي هذا الملتقى عملوا أيضا على إدماج مجموعة من الشباب من ولايتي قبلي والقصرين لتبادل الأفكار ومزيد التعرف على مسرح الشارع من أجل تعزيز الأنشطة في هذا المجال بدور الشباب بالمنطقة.