مواصلة استنطاق المتهمين في قضيّة اغتيال الشهيد شكري بلعيد اليوم الجمعة

تواصل المحكمة الابتدائيّة بتونس اليوم الجمعة استتنطاق المتهمين في قضية الشهيد شكري بلعيد ، خلال جلسة مرافعات كانت انطلقت فيها يوم 6 فيفري الجاري .



وكان عضو هيئة الدفاع عبد الناصر العويني قد صرّح الأربعاء في ندوة صحفيّة بدار المحامي أنّ جلسة الاستنطاق ستتواصل اليوم الجمعة ، مبيّنا وجود توجّه نحو الاستنطاق المتواصل بالجلسات امام نفس الدائرة .

وقد شهدت جلسة الثلاثاء التي تزامنت مع احياء الذكرى 11 لاغتيال الامين العام لحزب الديمقراطيين الموحد شكري بلعيد، تجمع عدد من منتسبي الحزب وناشطين سياسيين أمام المحكمة للمطالبة بمحاسبة الجهات التي تقف وراء الاغتيال ، والكشف قضائيًا عن كل الأطراف التي ساهمت في جريمة الاغتيال



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وقال عميد المحامين حاتم المزيو في تصريحات إعلامية " إن مسار قضية اغتيال شكري بلعيد دخل مرحلة حاسمة حيث انطلقت المرافعات القضائية وجلسات الاستماع والشهادات بعد تعطلها لسنوات طويلة".

وأضاف أن الجهة السياسية السابقة التي كانت على رأس الحكم لم تدفع نحو الكشف عن الحقيقة ، معتبرا ان وزارة الداخلية في تلك الفترة واجهزتها تتحمل بدورها مسؤولية تورطها في تعطيل هذا الملف

وأشار إلى تغير هذه الاوضاع منذ سنوات ، معربا عن أمله في صدور حكم ابتدائي قريبا،

وشدد على ضرورة الكشف عن الطرف الذي امر بالتنفيذ ومن كان وراء التخطيط وعدم الاقتصار على جهة التنفيذ.

ويواجه أكثر من 30 متهما تهم القتل العمد والتحريض على ارتكاب جرائم إرهابية والانضمام إلى مجموعات لها علاقة بتنظيم إرهابي.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد أكد في لقائه بوزيرة العدل في 11 ديسمبر 2023 على "ضرورة البت النهائي في زمن معقول في عديد القضايا التي بقيت تراوح مكانها منذ أكثر من عقد من الزمن بحجج واهية، ومازال التأخير فيها متواصلا كقضية الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وغيرهما".