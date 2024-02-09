تونس تعيد تشغيل محطة التعبئة الاوتوماتيكة للفسفاط المجفف بالمغسلة الرابعة بالمتلوي

أعلنت وزارة النقل ، مساء الخميس، عن إعادة تشغيل محطة التعبئة الأوتوماتيكية للفسفاط المجفف بالمغسلة عدد 4 بالمتلوي، ولاية قفصة، بعد انقطاع استمر سنوات.



وأضافت الوزارة ان الشركة الوطنيّة للسّكك الحديديّة التونسيّة ستتمكن بفضل إعادة استغلال محطة التعبئة الأوتوماتيكية للفسفاط المجفف بالمغسلة عدد 4 بالمتلوي من تطوير وسائل العمل.





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وأشارت الى ان الخطوة ستنعكس إيجابيا على مؤشرات الأداء في مجال نقل الفسفاط، وتحقيق ربح هام للوقت على مستوى تعبئة العربات بعد التخلي عن استعمال الجرافات بما يسهم في تحسين جودة المادة المعدة للتصدير.



وكانت الشركة التونسية لأشغال السكك الحديدية، انهت يوم 3 فيفري 2024 ، الأشغال بالمغسلة عدد 4 بالمتلوي، والتي تمثلت في صيانة 400 متر وتجديد 300 متر وتامين عمليات الدك الآلي لـ 1500متر من السكة. علما ان هذه الأشغال انطلقت بتاريخ 15 جانفي 2024.



وسجلت شركة فسفاط قفصة، مع موفي 2023 وللعام الثالث على التوالي، عدم انتاج اي كميات من الفسفاط المُعدّ لتصنيع الأسمدة الكيميائية، وذلك في ظلّ تمسّك مجموعة من طالبي الشغل المُعتصمين بمنشآت الإنتاج بمطالبهم .



ويعتصم، منذ شهر نوفمبر 2020، مجموعة من طالبي الشغل لا يقلّ عددهم عن 39 شخصا، بوحدة إنتاج الفسفاط التجاري الواقعة بمدينة الرديف وكذك بمنشأة "الوزّانة"، لمطالبة السلطات بفرص عمل.



وقدر انتاج فسفاط قفصة من الفسفاط التجاري ما بين 1 جانفي وحتى سبتمبر 2023، ما يعادل 2 مليون و300 ألف طنّ مقابل 2 مليون و800 الف طن، خلال نفس الفترة من سنة 2022، على الرغم من الهدوء الاجتماعي، واستمرار نشاط وحدات الإنتاج بكلّ المعتمديات المنجمية دون توقّف باستثناء الرديّف.



وبلغت صادرات تونس من الفسفاط التجاري في السوق العالمية منذ بداية من مطلع سنة 2023 وحتى 21 اكتوبر من نفس السنة، قرابة 187 ألف و500 طنّ، وهو رقم لم تحقّقه منذ سنة 2012، ويُمثلّ ضعف صادرات كامل سنة 2022 .