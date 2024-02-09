المهرجان الوطني للدرجات الجبلية وعلى الطريق من 9 الى 11 فيفري الجاري بالقصرين.

تنظم الجامعة التونسية للدراجات الدورة الثانية للمهرجان الوطني للدرجات الجبلية وعلى الطريق من 9 الى 11 فيفري الجاري بالقصرين.

ويشارك في المهرجان الذي ينتظم بالتعاون مع المندوبية الجهوية للرياضة بالقصرين 120 دراجا من 15 جمعية.

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