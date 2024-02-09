Babnet

المهرجان الوطني للدرجات الجبلية وعلى الطريق من 9 الى 11 فيفري الجاري بالقصرين.

Publié le Vendredi 09 Février 2024 - 08:36 قراءة: 0 د, 11 ث
      
تنظم الجامعة التونسية للدراجات الدورة الثانية للمهرجان الوطني للدرجات الجبلية وعلى الطريق من 9 الى 11 فيفري الجاري بالقصرين.
ويشارك في المهرجان الذي ينتظم بالتعاون مع المندوبية الجهوية للرياضة بالقصرين 120 دراجا من 15 جمعية.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 281840


babnet
Can_2024
 CAN_2024  Next match sat 10 feb

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Babnet Last updated 09:44 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
All Radio in One    
*.*.*