المنستير: انخراط 76 نقطة بيع في موسم التخفيضات الشتوية (المدير الجهوي للتجارة)

بلغ عدد تصاريح المشاركة في موسم التخفيضات الشتوية بولاية المنستير (1 فيفري-13 مارس 2024)، إلى غاية اليوم الخميس، 43 تصريحا أي ما يعادل 76 نقطة لبيع الملابس الجاهزة والأحذية ومواد التجميل، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بالمنستير أحمد المثلوثي.

وبيّن المثلوثي، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أنّ نسق الانخراط في موسم التخفيضات طيّب، حيث كان عدد التصاريح في اليوم الأوّل 20 تصريحا أي ما يعادل 40 نقطة بيع، مشيرا إلى أن معدل التخفيضات خلال الأسبوع الأوّل تراوح بين 20 و30 في المائة وبعضها 50 في المائة.

وفي سياق متّصل، لم تسجل الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات خلال الأسبوع الأوّل من موسم التخفيضات الشتوية أية مخالفات اقتصادية، حسب ذات المصدر.

واعتبر المثلوثي موسم التخفيضات فرصة للمستهلك من أجل إقتناء منتوجات بأسعار أقل وللتاجر لبيع منتوجه وتجديد مخزونه من البضائع استعدادا لموسمي الربيع والصيف،على حدّ قوله.

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