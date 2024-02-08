المحكمة الإدارية تلقت 11 طعنا ضد النتائج الأولية للدور الثاني لانتخاب أعضاء المجالس المحلية

أعلنت المحكمة الإداريّة، في بلاغ لها اليوم الخميس، أنها تلقت منذ أول أمس الثّلاثاء وإلى غاية اليوم الخميس على السّاعة الخامسة والنّصف مساء ، 11 طعنا مرفوعة ضدّ النّتائج الأوليّة للدور الثاني لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023 .



وأضافت المحكمة، أن الدّوائر الاستئنافيّة، ستنطلق ابتداء من يوم غد الجمعة وإلى غاية يوم الأحد القادم، في عقد جلسات مرافعة بخصوص الطّور الأوّل من الطّعون المذكورة، لتليها إثر ذلك مرحلة المفاوضة والتّصريح بمنطوق ومآلات الأحكام الصّادرة عنها ابتدائيا.





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تجدر الإشارة، إلى أن الدور الثاني لانتخابات المجالس المحلية، كانت قد انتظمت يوم الأحد 4 فيفري الجاري في 779 دائرة انتخابيّة تنافس فيها 1558 مترشّحا، وبلغت نسبة الإقبال العامة على الاقتراع في هذا الدور 53ر12 بالمائة.



وكانت انتخابات المجالس المحلّية قد انتظمت في الدور الأول يوم 24 ديسمبر 2023، وأسفرت عن انتخاب 1348 عضوا للمجالس المحلّية من بين 6177 مترشّحا بصفة مباشرة، موزّعين على 2155 دائرة انتخابيّة.



ومن المقرر أنّ يتم الإعلان عن النتائج النهاية للدور الثاني لانتخابات المجالس المحلّية يوم 17 مارس القادم، بعد استيفاء كافة مراحل الطّعون لدى المحكمة الإداريّة.