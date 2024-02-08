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الرابطة 1 (مرحلة تفادي النزول) - عقوبات مكتب الرابطة اثر مباريات الجولة الافتتاحية

Publié le Jeudi 08 Février 2024 - 17:49 قراءة: 0 د, 33 ث
      
سلط مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة خلال اجتماعه الدوري اليوم الخميس عقوبة على النادي البنزرتي وقوافل قفصة بتوبيخ وخطية مالية قدرها 2500 دينار لكل منهما من اجل رمي القوارير على ارضية الميدان من قبل جمهورهما خلال وبعد انتهاء المقابلتين امام نجم المتلوي واتحاد بنقردان على التوالي يومي 6 و7 فيفري الجاري لحساب الجولة الافتتاحية من منافسات مرحلة تفادي النزول لبطولة الرابطة المحترفة الاولى.
كما قرر مكتب الرابطة معاقبة اتحاد تطاوين ومستقبل سليمان بخطية مالية قدرها 500 دينار لكل منهما من اجل اقصاء ملتقط الكرة خلال المقابلتين امام مستقبل المرسى والاولمبي الباجي على التوالي يومي 6 و7 فيفري الحالي في اطار الجولة الاولى من مرحلة تفادي النزول ايضا.


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