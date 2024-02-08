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بطولة القسم الوطني (أ) للكرة الطائرة - برنامج مقابلات الجولة الرابعة لمجموعة التتويج

Publié le Jeudi 08 Février 2024 - 17:29 قراءة: 0 د, 15 ث
      
في ما يلي برنامج مقابلات الجولة الرابعة لمجموعة التتويج ضمن بطولة القسم الوطني (أ) للكرة الطائرة المقررة هذا السبت:
في سيدي بوسعيد - س 15
سعيدية سيدي بوسعيد - النجم الساحلي
في بوسالم - س 16
...

مولدية بوسالم - النادي الصفاقسي
في قليبية - س 16
الاولمبي القليبي - الترجي الرياضي


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