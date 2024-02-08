بطولة القسم الوطني (أ) للكرة الطائرة - برنامج مقابلات الجولة الرابعة لمجموعة التتويج

في ما يلي برنامج مقابلات الجولة الرابعة لمجموعة التتويج ضمن بطولة القسم الوطني (أ) للكرة الطائرة المقررة هذا السبت:

في سيدي بوسعيد - س 15

سعيدية سيدي بوسعيد - النجم الساحلي

في بوسالم - س 16



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مولدية بوسالم - النادي الصفاقسي

في قليبية - س 16

الاولمبي القليبي - الترجي الرياضي