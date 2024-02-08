استئناف أشغال مضاعفة الطريق الجهوية عدد 27 الرابطة بين نابل ومنزل تميم وتوقعات باستكمالها في موفى 2024

استؤنفت أشغال مضاعفة الطريق الجهوية عدد 27 الرابطة بين نابل ومنزل تميم، وسط توقعات باستكمالها في موفى السنة الحالية، وفق ما أفادت به مديرة وحدة إنجاز المشروع بالإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان، منية الضيفي، في تصريح لصحفية (وات)

وأوضحت الضيفي، اليوم الخميس، أن أشغال القسط الأول من مشروع مضاعفة الطريق الجهوية عدد 27 والرابطة بين نابل وقربة تقدمت بنسبة 77 بالمائة، وقد تمت إضافة ملحق بقيمة 3 ملايين دينار للاعتمادات المخصصة للقسط الأول لتبلغ بذلك الكلفة الجملية للمشروع 43 مليون دينار.







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وبيّنت، في هذا السياق، أنّه تمت إضافة 12 شهرا لاستكمال الأشغال التي انطلقت منذ شهر أوت 2018 ولم تحترم مواعيد انهائها المحددة بـ36 شهرا بسبب التعطيلات العقارية، وعدم صدور أوامر الانتزاع، وتحويل شبكات المستلزمين العموميين الموجودين في حوزة الاشغال من الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، والشركة التونسية للكهرباء والغاز، والديوان الوطني للتطهير وشبكة الاتصالات.

وكشفت الضيفي، أن أشغال القسط الثاني من المشروع (انطلقت في موفى سنة 2019)، والمتعلق بمضاعفة الطريق الرابطة بين قربة ومنزل تميم بـكلفة 68 مليون دينار، قد شهدت تقدما بنسبة 83 بالمائة مع إضافة 12 شهرا للمدة المحددة للمشروع (36 شهرا)، بسبب تعطل الاشغال نتيجة مشاكل عقارية.

وأبرزت، بخصوص القسط الثالث للمشروع والرابط بين مدينتي منزل تميم وقليبية، أن أشغال مضاعفة هذه الطريق، التي تمتد على 9 كم وانطلقت أشغالها في سبتمبر 2023 وستتواصل لمدة 18 شهرا، تقدمت بنسبة تقدم 17 بالمائة وقد خصصت لها اعتمادات تقدر بـ30 مليون دينار.

وتكمن أهمية مشروع مضاعفة الطريق الجهوية رقم 27 بأقساطه الثلاثة، والذي يمتد على طول 46 كم، في تسهيل عملية التنقل بين مدينة نابل مركز الولاية وشمالها.