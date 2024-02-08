توزر: انطلاق نوادي الابداع لنشر ثقافة الملكية الأدبية والفنية من دار الثقافة دقاش

انطلق اليوم الخميس مشروع نوادي الإبداع لنشر ثقافة الملكية الأدبية والفنية من دار الثقافة دقاش في ولاية توزر بتركيز ناديين للغات وللفنون التشكيلية، على أن يتم خلال الأيام القليلة القادمة استكمال تركيز بقية النوادي في دور الثقافة بولاية توزر بحسب ما أفادت به وات المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية رانية العابد.

وبينت العابد أن هذا المشروع الذي أعلنت عن إحداثه وزيرة الشؤون الثقافية منذ جانفي 2023 هو برنامج وطني مدعوم من المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة باعتبارها مؤسسة تعنى بضمان وتسجيل حقوق المؤلف مهما اختلف حقل الإبداع.

وأوضحت أن منشطي دور الثقافة هم المعنيون بتنفيذ المشروع باستغلال النوادي الموجودة في المؤسسات الثقافية لتركيز فكرة الحفاظ على الملكية الأدبية والفنية لصاحب العمل الادبي والفني لدى الناشئة والشباب. وبينت أن الهدف من ذلك هو تحقيق التوازن بين حق المتقبل للنفاذ للأعمال الأدبية والفنية وإعادة استعمالها وحق الملكية لصاحب العمل.

وقالت إن انطلاق المشروع كان على مستوى دور الثقافة في ولاية توزر من خلال ناديين بدار الثقافة دقاش ستوجه أنشطتهما للأطفال والشباب على مدى أربعة أشهر، ويختتم المشروع وطنيا في شهر نوفمبر من هذا العام بمسابقة وطنية يتم خلالها عرض الاعمال. ويبلغ العدد الإجمالي للنوادي المنخرطة في المشروع 11 ناد في ولاية توزر.



...



وخلال افتتاح المشروع تم تقديم نادي اللغات بدار الثقافة دقاش تحت عنوان "مكتبتي هويتي" للمؤطر محمد الهادي عبية سيتضمن بحسب ما ذكره المنشط نفسه، عدة ورشات موجهة للأطفال والشباب تتخللها مسابقة الفيديو القصير حول الأنشطة الثقافية بالمؤسسة.

وفي السياق نفسه، سيتولى المنشط بدار الثقافة وسيم العلوي مهمة تأطير المنتمين إلى نادي الفنون التشكيلية تحت عنوان "الفن التشكيلي بين المحدود واللامحدود"، وسيتضمن النادي ورشات في الرسم وتوعية الأطفال والشباب حول حق الملكية الأدبية والفنية وإبراز أن كل عمل ضمن الورشات هو ملك فكري لصاحبه سواء كان طفلا أو شابا، فضلا عن تنظيم ورشات نظرية وتطبيقية.