سليانة: تقدّم عدد من المشاريع المنجزة من طرف الادارة الجهوية للبريد بنسب متفاوتة

يشهد عدد من المشاريع المنجزة من قبل الإدارة الجهوية للبريد بمعتمديات الروحية وكسرى وقعفور تقدما بنسب متفاوتة، وفق ما ذكره، اليوم الخميس، المدير الجهوي للبريد بسليانة، كمال الجبالي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وأوضح الجبالي، في هذا الصدد، أن نسبة تقدم أشغال مكتب البريد بمعتمدية الروحية بلغت 98 بالمائة بقيمة اعتمادات جملية تقدر بـ700 ألف دينار، ويضم مكتب بريد من صنف "أ2" ومسكنا وظيفيا، ومن المنتظر القبول الأولي لأشغاله في غضون أسبوعين تقريبا، على أن يفتتح المشروع مع مطلع شهر مارس القادم.

وأضاف أن أشغال تهيئة مكتب البريد بمعتمدية كسرى ستنطلق مع بداية شهر أفريل القادم بقيمة اعتمادات تقدر ب680 ألف دينار، مشيرا إلى أنه تم افتتاح مكتب بريد الأقصاب بمعتمدية قعفور منذ شهر جانفي المنقضي بعد غلقه لأكثر من سنة تقريبا بسبب بعض الإشكاليات، فيما يشهد مكتب بريد الأخوات من معتمدية قعفور أشغال تهيئة من المبرمج أن تدوم شهرين تقريبا، وتشمل جزءا من المكتب (دورات مياه وصيانة داخلية)، فضلا عن تهيئة المسكن الوظيفي.

وبخصوص تغيير الموزع الآلي المعطب بمكتب البريد ببرقو، أوضح المسؤول أنه تمت مراسلة الإدارة المركزية ومن المنتظر تجديده قريبا، وفق تأكيده.

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