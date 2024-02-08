اتحاد الفلاحة والبرنامج الايطالي لادارة اسواق المزارعين يتفقان على التعاون لاحداث اسواق نموذجية

اتفق مسؤولون عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وعن البرنامج الإيطالي لبعث وإدارة أسواق المزارعين "مامي" على تنفيذ خطة مشتركة لإحداث أسواق نموذجية لترويج المواد الفلاحية بصفة مباشرة للمستهلكين.



وعقد رئيس المنظمة الفلاحية نورالدين بن عياد ، جلسة عمل امس الأربعاء، مع منسق المشروع الإيطالي لبعث وإدارة أسواق المزارعين، أنريكو أزوني، بحثت هذه المسألة.





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ويهتم البرنامج الإيطالي، وفق بلاغ نشره الاتحاد، الخميس، بتطوير مهارات الجمعيات والمنظمات الفلاحية في مجال بعث وإدارة أسواق المزارعين.



وتناول اللقاء آفاق التعاون بين الجانبين التونسي والإيطالي من أجل وضع خطّة عمل مشتركة لتنفيذ مشاريع نموذجية على مستوى إحداث أسواق دائمة لترويج المنتوجات الفلاحية والبحرية بصفة مباشرة .



وتركز هذه الأسواق على قواعد حديثة ومتطورة تعتمد على التصنيف والتعليب وتضمن توفير السلع بصفة مستمرة وبأسعار معقولة وجودة عالية وتضمن كذلك الحدّ من تدخل الوسطاء والمضاربين والمحتكرين الذين يتحكمون في مسالك التوزيع.





