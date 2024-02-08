جندوبة: مزارعو الحبوب يطالبون وزارة الفلاحة بفتح نقاط الري حتّى يشرعوا في مداواة مستغلاتهم من الحبوب

يطالب مزارعو الحبوب المستغلين لأراض فلاحية بولاية جندوبة مصالح وزارة الفلاحة بضرورة ضخ مياه الري في الفترة الحالية، حتى يتسنى لهم الشروع في مداواة مزارعهم من الأعشاب وإنقاذها من الامراض التي تتهدّدها.



وقال رئيس جمعية منتدى الإصلاح والتنمية، شاكر العبيدي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، اليوم الخميس، إن الفلاحين، وخاصة الصغار، منهم في أشدّ الحاجة الى توفير مياه الري ومداواة حقولهم خلال هذه الفترة.

وأكّد أن التجاء عديد الفلاحين الى المستنقعات لضخّ المياه وخلطها بالأدوية يعتبر خطرا حقيقيّا على الحبوب، ذلك أن المياه الراكدة هي مياه ملوثة وقد تكون سامة ومضرة بالإنتاج، ما يستوجب في نظره التعجيل بفتح نقاط الري ضمانا لسلامة الحبوب، وتوقيا من الامراض والاعشاب التي تحدّ من انتاجها.



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واعتبر منير العبيدي، فلاح بمعتمدية جندوبة، ان التجاءه وغيره من الفلاحين الى مياه المستنقعات والبرك ضرورة فرضتها ظروف الانقطاع المتواصل لمياه الري الذي لم يجد له تفسيرا مقنعا، وفق تعبيره.

ووفق مصدر مطّلع طلب عدم الكشف عن هويته، فإن عملية فتح نقاط الري خاضعة الى معاينات هياكل وزارة الفلاحة المختصة والمخوّل لها الاذن بفتح نقاط الري من عدمه وفق حاجة النبات للماء، على غرار وقع مؤخرا في معتمدية وادي مليز من ولاية جندوبة وعدد من مناطق ولاية باجة والكاف، وهي خطة جاءت للمحافظة على ما يتوفر من مياه مخزنة بالسدود واستخدامها عند الضرورة.

يشار إلى ان المساحة الجمليّــة المزروعة حبوبا بولاية جندوبة خلال هذا الموسم تجاوزت 85 الف هكتار.