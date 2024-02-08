الديوان الوطني للزيت يكشف عن قائمة متوجين من 20 علامة ضمن جائزته افضل زيت زيتون بكر ممتاز

كشف الديوان الوطني للزيت، عن قائمة تضم 20 فائزا بالجوائز في الدورة السابعة لمسابقة أفضل زيت زيتون تونسي بكر ممتاز موسم 2023 - 2024، بعد ان نظمت حصص تذوق العينات مطلع الأسبوع الجاري.



ونشر الديوان ، قائمة الفائزين بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية والمراتب الرابعة والخامسة ضمن أصناف "الثمري الناضج" و"الثمري الخفيف و"الثمري المتوسط " و"الثمري الكثيف ".





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وتحصل على الميداليات الذهبية لمختلف الاصناف كل "سنغاريس" (منطقة الجديدة) و"ادونيس" ( ولاية باجة) و" إي أم الجنة" (بنزرت) و"هيناس " (تونس) .



وتضمنت القائمة ، وفق توزيع الشركات او العلامات المتوجة حسب الأصناف والمراتب، 20 صنفا وشركة وقد بلغت العينات المترشحة 95 عينة.



واعلن الديوان الوطني للزيت في نوفمبر 2023 عن انطلاق قبول التّرشحات للدورة السابعة لمسابقة افضل زيت زيتون بكر ممتاز لموسم 2023 - 2024 وفتح المشاركة فيها للمنتجين الافراد وجمعيات المنتجين وشركات التعبئة والتغليف.





وتأتي هذه المسابقة في وقت تميز فيه زيت الزيتون التونسي على المستوى الدولي خلال سنة 2023، خاصة بعد حصول تونس على 211 ميدالية ، في مختلف المسابقات الدولية لزيت الزيتون، التي تمّ تنظيمها في أوروبا وأمريكا وآسيا، لأحسن زيت زيتون بكر ممتاز.



وحازت 52 شركة تونسيّة، وفق معطيات أصدرتها وزارة الصناعة يوم 12 جانفي 2024 ، على ميداليّات في 33 مسابقة دوليّة لأحسن زيت زيتون بكر ممتاز.

