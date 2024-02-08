الكرة الطائرة : التونسي توفيق بودية ضمن قائمة الحكام المشاركين فى أولمبياد باريس

عيّن الاتحاد الدولي لكرة الطائرة الحكم التونسي توفيق بودية ضمن قائمة حكام الفيديو تشالنج (الفار) المشاركين في الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024، المقرّرة من 26 جويلية الى 11 أوت القادمين.



وسبق للحكم التونسي توفيق بودية المتحصل على الشارة الدولية منذ 1998، أن شارك في العديد من التظاهرات الدولية الهامة على غرار البطولات الافريقية والعربية والبطولات العالمية والدورات الترشيحية للألعاب الاولمبية والألعاب الاولمبية السابقة.





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وستكون العاب باريس 2024 الأولمبياد الخامس الذي يشارك فيه الحكم التونسي بودية، بعد مشاركته في اولمبياد 2004 باليونان و2012 بلندن و2016 بريو دي جينيرو و2020+1 بطوكيو.

وتجدر الاشارة الى أنّ المنتخب الوطني التونسي لكرة الطائرة سيغيب عن أولمبياد باريس 2024 بعدما أنهى مشواره في الدورة الترشيحية لأولمبياد باريس التي أقيمت في أكتوبر الماضي باليابان في المرتبة الثامنة والأخيرة برصيد نقطة وحيدة.