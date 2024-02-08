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بطولة شمال إفريقيا لتنس الطاولة| المنتخب الوطني للكبريات يتوج باللقب وفضية لمنتخب الاكابر

Publié le Jeudi 08 Février 2024 - 10:45 قراءة: 0 د, 25 ث
      
احرز المنتخب الوطني للكبريات لتنس الطاولة لقب بطولة شمال افريقيا بعد فوزه امس الاربعاء بالقاعة متعددة الاختصاصات برادس على نظيريه المغربي والجزائري بنفس النتيجة 3-صفر .
ويتالف المنتخب التونسي من كل من ملكة الرياحي ومرام الزغلامي وسمر الهيشري وعبيرحاج صالح وفدوي الڨارصي.
كما تحصل منتخب الاكابر المتكون من وسيم الصيد ويوسف بن عطية وخليل سطا وحمزة الغرفلي على الميدالية الفضية بعد الانتصار على المغرب بنتيجة 2/3 وليبيا بنتيجة 0/3 مقابل الهزيمة أمام المنتخب الجزائري.
وتعد هذه البطولة مرحلة تحضيرية للدورة الترشيحية لأولمبياد باريس 2024.


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