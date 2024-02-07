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قابس : وزير الشؤون الدينية يحضر الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج

Publié le Mercredi 07 Février 2024 - 22:12 قراءة: 0 د, 38 ث
      
انتظم مساء اليوم الأربعاء بجامع سيدي بولبابة بقابس الجنوبية احتفال ديني إحياء لذكرى الإسراء والمعراج، حضره بالخصوص وزير الشؤون الدينية إبراهيم الشائبي.

وتضمن هذا الاحتفال تقديم محاضرة دينية من قبل الشيخ معتز جرادي تحدث فيها عن هذه المعجزة والعبر التي يمكن استخلاصها منها، وهي الثبات على المبدأ والمنح والمكافآت التي خص بها المولى عز وجل رسوله الكريم بعد المحن الكبيرة التي مر بها ومكانة المسجد الأقصى وارتباطه باسم الرسول الكريم.

...

كما تضمن هذا الحفل الديني، الذي حضرته السلط الجهوية والمحلية والعديد من المواطنين، وصلات من الإنشاد الديني لسلامية قابس.
وبين وزير الشؤون الدينية، بالمناسبة، أن اختيار جامع سيدي بولبابة لاحتضان الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج يأتي لاستخلاص العبر من هذه المعجزة وفيه تأكيد لمكانة هذا الصحابي الجليل الذي تم ذكره في القرأن وللتذكير بالقضية الأم وهي تطهير بيت المقدس.


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