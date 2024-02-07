نيجيريا أول المتأهلين إلى نهائي كأس أمم إفريقيا

بلغ المنتخب النيجيري اليوم الاربعاء 7 فيفري نهائي كأس الامم الافريقية بعد الاطاحة بمنتخب جنوب افريقيا في لقاء نصف النهائي بركلات الترجيح5-3 بعد نهاية المباراة بالتعادل الايجابي 1-1.



وتأهلت نيجيريا للمرة الثامنة لنهائي الكان والاول منذ تاريخ اخر لقب توجت به سنة 2013 فيما فشل منتخب البافانا بافانا في بلوغ المباراة النهائية منذ دورة 1996 تاريخ تتويج منتخب الاولاد باللقب الوحيد ضد نسور قرطاج.

وستواجه نيجيريا الفائز من مباراة الكوت ديفوار والكونغو في النهائي الذي سيقام يوم الاحد 11 فيفري 2024.

تابعونا على ڤوڤل للأخبار