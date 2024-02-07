بن عروس: المسلك الصحي بالمحمدية يدخل حيز النشاط

دخل اليوم الاربعاء المسلك الصحي بمدينة المحمدية حيز النشاط بعد استكمال إنجازه وتجهيزه بتمويل مشترك بين بلدية المحمدية و الوكالة الأمريكية للتنمية، في اطار برنامج "معــا".



ووفق مصالح ولاية بن عروس تقدر الكلفة الجملية للمشروع بنحو 640 أ.د منها ، 200 أ.د مساهمة البلدية و396 أ.د مساهة الوكالة الأمريكية للتنمية

ويمتد المسلك على مساحة 5000 متر مربع مُسيجـة بالكامل.



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واكد والي بن عروس عزالدين شلبي الذي اشرف على تدشين المسلك بحضور ممثل عن الوكالة الأمريكية للتنمية على أهمية هذا المشروع، وما يُـمثّله من مُتــتنفس لأهالي المحمدية فهو يوفر العائلات فضاء للسهر والراحة والنزهة.

وأشار إلى ان هذا المنتزه الذي تم إنجازه باقتراح من أهالي المنطقة في إطار المنحى التشاركي ، يُـشكّل مساحة لربط الصلة الاجتماعية، والتفاعل بين سكان الأحياء، ومجالا للتعارف، وفضاء للتواصل العائلي والمهرجانات الصيفية، ومكانا امنا للنشاط الثقافي والرياضي والمسرحي للشباب .



ومن أهم مكونات المشروع : تجهيزات رياضية مُـثبتة لممارسة الرياضة البدنية، ومساحة للعروض الثقافية، وسلك صحي، ومقاعد للاستراحة وبيت للحراسة، ومساحات مشجرة..