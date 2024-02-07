تظاهرة "سيني رايتس": عرض ستة أفلام قصيرة من تونس وليبيا حول حقوق الإنسان

تحتضن قاعة سينما الطاهر شريعة بمدينة الثقافة مجموعة من عروض الأفلام القصيرة من تونس وليبيا محورها حقوق الإنسان، وذلك يوم 10 فيفري الحالي.



وهذه الأفلام هي "الباص" لمالك مجدوب و"سياح خارج الموسم" لماهر الحسناوي و"رحلة مجهول" لخولة حويجي من تونس، أما الأشرطة الليبية فهي "السجين والسجان" لمهند كريم الأمين و"حقوق تائهة" لمحمد مصلي و"القصيدة السوداء" لسيف الدين الهمامي.

وتُنتظم أفلام "سيني رايتس" ببادرة من جمعية شاشات - الجمعية التونسية للسينما والثقافة بالتعاون مع مؤسسة ليبيا للأفلام وبدعم من جمعية العمل للأمل.



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و"سيني رايتس" هو لقاء يتضمن عرضًا لمجموعة من الأفلام القصيرة التي تسلط الضوء على عدد من قضايا حقوق الإنسان. ويلي عرض الأفلام جلسة حوارية مع صناع الأفلام المشاركة حول سردية حقوق الإنسان في الأفلام القصيرة.وتجدر الإشارة إلى أن هذا النشاط متحصل على دعم جمعية العمل للأمل من خلال ورشة "فاعل" لإدارة المشاريع الثقافية التي أقيمت في تونس خلال شهر جويلية 2023. وينظمه السينمائي سامر العمري بالتعاون مع "شاشات" وهي جمعية تونسية تعمل على نشر الثقافة السينمائية من خلال أنشطتها ونواديها التي تهدف إلى خلق شاشات جديدة للعروض السينمائية، بالإضافة إلى مؤسسة ليبيا للأفلام وهي مؤسسة ثقافية مستقلة تأسست في 2020 وتهدف إلى توحيد ودعم جميع صانعي الأفلام الليبيين والمبادرات السينمائية.

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