وزير الشؤون الخارجية يلتقي مندوب الحكومة الفرنسية للمتوسط

التقى نبيل عمّار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم الأربعاء، كريم آملال مندوب الحكومة الفرنسية للمتوسط، بمناسبة زيارة العمل التي يؤديها إلى تونس، للمشاركة في فعاليات الدورة الخامسة للمنتدى المتوسطي للمياه التي تحتضنها بلادنا من 5 الى7 فيفري الجاري.



ونوّه الطرفان، وفق بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية، بالعزم المشترك الذي يحدو البلدين، للتعاون في الإطار الدبلوماسي متعدد الأطراف، لمجابهة الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية على دول المنطقة المتوسطية التي تضر بالقطاعات الحيوية للاقتصاد، وتعمق من ظاهرة الهجرة لدى الفئات الاجتماعية الهشة.





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وأشار كريم آملال إلى صندوق التمويل المغاربي "Fonds Maghreb" الذي أحدثته الحكومة الفرنسية، ورصدت له ميزانية تقدر ب100 مليون أورو، والذي سيمكن من تأسيس شراكة جديدة بين المؤسسات التونسية والفرنسية المختصة.



وينعقد المنتدى المتوسطي للمياه في دورته الخامسة تحت شعار" الماء من اجل الرفاه المشترك"، ويناقش على مدى ثلاثة أيام ملفات تتصل بادارة نظم المياه والنفاذ الى الموارد التقليدية للمياه المتأثرة بالتغيرات المناخية.



ويأتي هذا المنتدى، الذي تنظمه الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تحت اشراف وزارة الفلاحة، وبالتعاون مع الأمانة العامة للاتحاد من اجل المتوسط والمعهد المتوسطي للمياه، في وقت يجري فيه الاعداد لتنظيم المنتدى الدولي للمياه، المزمع عقده بمدينة بالي الأندونسية من 18 الى 24 ماي 2024.