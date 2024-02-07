بطولة النخبة لكرة اليد - نتائج مقابلات الجولة التاسعة عشرة

في ما يلي نتائج مباريات الجولة التاسعة عشرة لبطولة النخبة لكرة اليد التي دارت اليوم الاربعاء:



النجم الساحلي - النادي الافريقي 23-32

نسر طبلبة - نادي ساقية الزيت 16-16



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النادي الهلالي - الترجي الرياضي 18-31

نادي كرة اليد بجمال - شبيبة الشيحية 17-16

اتحاد منزل تميم - مكارم المهدية 36-37

بعث بني خيار - سبورتينغ المكنين 28-26



الترتيب ن ل

1 - الترجي الرياضي 57 19

2 - النادي الافريقي 52 19

3 - نادي ساقية الزيت 44 19

4 - بعث بني خيار 41 19

5- مكارم المهدية 39 19

6- النجم الساحلي 37 19

-- اتحاد منزل تميم 37 19

8-نادي كرة اليد بجمال 34 19

9-سبورتينغ المكنين 33 19

10- نسر طبلبة 28 19

11- شبيبة الشيحية 27 19

12- النادي الهلالي 26 19