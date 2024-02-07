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بطولة النخبة لكرة اليد - نتائج مقابلات الجولة التاسعة عشرة

Publié le Mercredi 07 Février 2024 - 18:30 قراءة: 0 د, 39 ث
      
في ما يلي نتائج مباريات الجولة التاسعة عشرة لبطولة النخبة لكرة اليد التي دارت اليوم الاربعاء:

النجم الساحلي - النادي الافريقي 23-32
نسر طبلبة - نادي ساقية الزيت 16-16
...

النادي الهلالي - الترجي الرياضي 18-31
نادي كرة اليد بجمال - شبيبة الشيحية 17-16
اتحاد منزل تميم - مكارم المهدية 36-37
بعث بني خيار - سبورتينغ المكنين 28-26

الترتيب ن ل
1 - الترجي الرياضي 57 19
2 - النادي الافريقي 52 19
3 - نادي ساقية الزيت 44 19
4 - بعث بني خيار 41 19
5- مكارم المهدية 39 19
6- النجم الساحلي 37 19
-- اتحاد منزل تميم 37 19
8-نادي كرة اليد بجمال 34 19
9-سبورتينغ المكنين 33 19
10- نسر طبلبة 28 19
11- شبيبة الشيحية 27 19
12- النادي الهلالي 26 19


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