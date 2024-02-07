المنستير: تدعيم البنية التحتية للاتصالات بالجهة بفضاء تجاري عصري لشركة "توبنات"

تدعمت البنية التحتية للاتصالات بولاية المنستير، اليوم الاربعاء، بافتتاح فضاء تجاري عصري جديد بمدينة المنستير لشركة "توبنات" المختصة في إسداء خدمات الإنترنات والتابعة لإتصالات تونس التي تعدّ أكثر من 5 ملايين مشترك في الهاتف الجوّال.

وأبرز والي المنستير منذر بن السيك، بالمناسبة، أنّ العدد الكبير للمشتركين يقترن بتوفير خدمات عالية الجودة وبثقة متجددة في مشغل عمومي له رهاناته الخاصة المرتبطة بأهداف واستراتيجيات وطنية في علاقة بالتأطير الجيّد للشباب، وحسن استخدام وسائل الاتصال، وتسهيل تقوية تدفق المنسوب المعلوماتي، وتسهيل المعلومة والخدمات ذات العلاقة، وتشجيع وضع برنامج تحفيزي يخلق علاقة طيّبة بين الحريف والشركة التي تبقى أهدافها الربحية ضرورية لاستمرارها ولتطوير برامجها غير أنّها مرتبطة بأهداف اقتصادية وتوجيهية.

وأكد على أهمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيات الاتصال الرقمية خاصّة في علاقة بمفهوم المستقبل، مثمّنا جهود شركة "توبنات" في المواكبة الفعلية لجميع التطورات في مجال الاتصالات من أجل الإقلاع الاقتصادي، وفق تعبيره.

من جانبه، أفاد المدير العام لشركة "توبنات"، نبيل الدريدي، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أنّ الفضاء التجاري الجديد يتميز بتهيئة فضاء استقبال مريح للحريف، وظروف عمل مريحة للعاملين مع توفير خدمات جديدة للدفع يمكن للحريف القيام بها بنفسه عبر شاشات تفاعلية تتماشي وتطلعاته.



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وأضاف أنّ الشركة استثمرت اعتمادات هامّة لتحسين الخدمات سواء على مستوى البنية التحتية أو المنصات الافتراضية، حيث يعدّ هذا الفضاء التجاري العصري الثالث من نوعه بعد فضاءات مماثلة بقابس والمروج ببن عروس وسيقع تعميمه تدريجيا على كلّ الفضاءات التجارية بالجمهورية.

وبيّن نبيل الدريدي أنّ شركة "توبنات" في طليعة مسدي الخدمات إذ احتلت خلال 4 ثلاثيات متتالية خلال سنة 2023 المرتبة الأولى حسب "باروماتر" الهيئة الوطنية للاتصالات حول جودة الخدمات (تنجزه الهيئة كلّ ثلاثي) بما يمثل دافعا للمحافظة على هذا التموقع.

ويتنزل هذا الفضاء التجاري الجديد ضمن استراتيجية "توبنات" لتحسين الخدمات في فضاءاتها التجارية، فهي تسعى لتركيز فضاءات مماثلة في كامل ولايات الجمهورية، علاوة على أنّها بصدد توسعة قنواتها الرقمية وأدخلت منذ ديسمبر الماضي مفهوم الفضاء التجاري المتنقل في محاولة للحضور في كلّ المناطق الداخلية بكامل الجمهورية، حيث بدأ بالعمل في ولايات الجنوب بمدنين وتطاوين وقبلي، ثم تحوّل حاليا إلى مناطق بأقصى شمال البلاد، كانت نتائجه إيجابية إذ يكرس خدمات القرب وسيقع تدعيمه، وفق نبيل الدريدي.

واعتبر، من جهته، مدير إقليم الوسط لاتصالات تونس، حمادي عقير، أن ما تقوم به "توبنات" في أعلى مراتب التكنولوجيا من حيث الخدمات والمحتوى، فهي رائدة في مجال خدمات الانترنات في الجمهورية، ومواكبة للانتقال نحو التدفق العالي.

وأضاف أن "توبنات" تساهم في مجهودات اتصالات تونس في نشر ثقافة الانترنات والتدفق العالي ودورها ريادي ومحوري في نموّ خدمات الاتصالات والانترنات بصفة عامة، وفق تعبيره.