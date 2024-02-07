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بنزرت: حجز 7 أطنان من الفرينة المدعمة بمخبزة في منطقة العالية من أجل الإخلال بتراتيب الدعم

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Publié le Mercredi 07 Février 2024 - 17:37 قراءة: 0 د, 30 ث
      
حجزت مصالح المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة ببنزرت، بالتنسيق مع مصالح الفرقة الجهوية للشرطة البلدية ببنزرت ونظيرتها المحلية بمعتمدية العالية، ظهر اليوم الثلاثاء، 7 أطنان من الفرينة المدعمة بمخبزة واقعة بأحد أحياء منطقة العالية من اجل الاخلال بتراتيب الدعم، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للتجارة ببنزرت سامي البجاوي.

وأضاف ذات المصدر، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن المصالح الرقابية تولت إقرار عقوبة إدارية إضافية ضدّ المخالف تمثلت في تغيير صنف المخبزة، وتحرير محضر بحث ضدّه من أجل الاخلال بتراتيب الدعم، إلى جانب إعادة ضخ كامل الكمية المحجوزة في المسالك القانونية وتدعيم عرضها بالسوق وتأمين قيمتها المالية بالخزينة العامة للدولة.


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